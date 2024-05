Tunesien: 21.000 Migranten an Ausreise gehindert

In den letzten vier Monaten haben die tunesischen Behörden die Ausreise von 21.000 Migranten verhindert, die Menschenhändler in Richtung Italien verschiffen wollten. „Dies ist ein konkretes Zeichen dafür, dass ein so komplexes Phänomen nur mit einer gemeinsamen Strategie angegangen werden kann“, so das italienische Innenministerium.