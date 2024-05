Fotosynthese von Bäumen ab 30 Grad ineffizienter

Grenze in der Biochemie der Bäume?

Wie die Forscher zeigten, reduzieren Bäume ihre Aufnahme von CO₂ auch, wenn eigentlich genügend Kohlendioxid in der Luft vorhanden ist. Die Studie deute darauf hin, „dass es ab etwa 30 Grad Celsius eine Grenze in der Biochemie der Bäume gibt“, wird Studienleiter Marco Lehmann von der WSL zitiert.