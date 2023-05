Zustellungsdauer: Post über SPÖ verärgert

SPÖ-Wahlleiter zieht sich zurück

Unterdessen kam es am Donnerstag - also einen Tag nach Ende der SPÖ-Mitgliederbefragung - zu einem Knalleffekt in der Partei. Der Leiter der Wahlkommission, Harry Kopietz, zog sich zurück. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Kopietz kämpft schon seit Jahren mit Herzproblemen, sein Zustand soll sich aufgrund des Druckes, dem er ausgesetzt ist, verschlechtert haben.