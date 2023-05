Papa musste für schwer krankes Kind Job aufgeben

Denn heute, mit vier Jahren, sitzt der Kleine lethargisch in einem Rollwagerl. Er kann nicht mehr sprechen, nicht krabbeln oder gehen, nicht einmal essen, die Nahrung muss er per Sonde bekommen. Wie viel er von seiner Umgebung wahrnimmt - man weiß es nicht. Was er fühlt - niemand kann es wirklich sagen. Man sieht ihn da nur sitzen. Man schaut auf das Foto an der Wand. Und es zerreißt einem das Herz.