Muss Olympia-Held historische Medaille verkaufen?

„Derzeit ist diese berühmte Medaille mein einziges Investment in meine Pension“, sagte Amos. Der 29-Jährige wolle 2025 nach Ablauf seiner Sperre auf die Bahn zurückkehren und in diesem Land an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Bei den Sommerspielen 2021 in Tokio folgte mit Bronze über 4 x 400 m eine zweite olympische Medaille für das afrikanische Land.