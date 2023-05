Trockensteinmauern: Handwerk mit langer Tradition

Lebende Wunder aus Stein

„Es gibt mehrere tausend Pflanzenarten, die darauf und drinnen leben. Und auch für Eidechsen und anderes Getier sind Trockensteinmauern Schlafkammer, Wohnzimmer und Jagdgebiet in einem.“ Nimmt man Steine aus der Region, passen sie großartig ins Landschaftsbild und sind lebende Wunder. In Wörterberg wurden sogar Nisthöhlen für Wiedehopfe in Trockensteinmauern angelegt – und werden von den Vögeln mit Freude angenommen. Wer das alte Handwerk erlernen und bei einem Kurs dabei sein möchte: dobrovits.at.