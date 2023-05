Premierministerin Sanna Marin lässt sich scheiden

„Coolste Regierungschefin Europas“

Vergangenen Sommer hatte Marin mit im Netz kursierenden Party-Videos für Wirbel gesorgt. Eines davon zeigte sie beim Tanzen auf Tuchfühlung mit dem finnischen Popstar Olavi Uusivirta in einem Club in Helsinki. In Finnland gab es infolge eine Diskussion über das Auftreten der Ministerpräsidentin in der Öffentlichkeit und eine mögliche Verletzung ihrer Amtspflichten.