Finnlands Regierungschefin Marin machte Drogentest

Nach Kritik an einer privaten Party hat Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin einen Drogentest gemacht. Dazu forderten sie zuvor unter anderem finnische Abgeordnete und ein Sportmoderator auf. Am Donnerstag war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, in dem Marin beim ausgelassenen Feiern mit Freunden und Freundinnen zu sehen ist.