Erste Disco Österreichs im Metaverse ist online

Musik wird live aus Lokal gestreamt

Der Eintritt ist - auch dank Sponsoren - kostenlos. Alles, was es braucht, ist ein Handy, ein Tablet oder einen Computer mit Internetzugang. Über den Browser oder die App am Handy kann man bequem mit der Jogginghose vom Sofa aus einen Avatar auswählen und die Disco besuchen. Einloggen können sich Besucher aus der ganzen Welt. Zu den Öffnungszeiten des realen „James“ am Wochenende wird die Musik des DJs direkt von der Eisenstädter Disco in das digitale Pendant übertragen.