„Sind bald gezwungen, unsere Streiks auszuweiten!“

„Scheuen nicht vor weiteren Streiks zurück“

Was passiert, wenn nichts passiert? „Wir werden so lange kämpfen und der Politik so lange auf die Zehen steigen, bis sich etwas in Bewegung setzt“, zeigt sich Eiletz kämpferisch. Sollte das in ein bis zwei Monaten nicht der Fall sein, scheut man auch nicht davor zurück, Streiks auszuweiten.