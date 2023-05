Tom Cruise will jetzt das Herz von Shakira erobern

Grußbotschaft an Charles

Am Sonntag gratulierte Cruise zudem König Charles zu dessen Krönung. Beim Krönungskonzert am Sonntagabend auf Schloss Windsor meldete sich der Hollywoodstar, der gemeinsam mit Prinz William und Prinzessin Kate erst im letzten Jahr in London die Premiere seines Streifens „Top Gun: Maverick“ gefeiert hatte, mit einer Grußbotschaft aus einem Flugzeug zu Wort. „Eure Majestät, Sie können jederzeit mein Wingman sein“, erklärte der Hollywoodstar darin in Anspielung auf „Top Gun“, bevor er die Hand zu einem militärischen Gruß hob und mit der Maschine abdrehte.