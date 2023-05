Shakira und Tom Cruise sorgten für Liebes-Gerüchte

„Wir Frauen sind stärker, als wir dachten“

Shakira sorgte mit ihrer Trennung von Gerard Piqué für reichlich Schlagzeilen. „Das vergangene Jahr war eine erdbebenähnliche Veränderung in meinem Leben“, erklärte die Sängerin jetzt bei den „Latin Women in Music“-Awards. „Ich habe mehr als je zuvor gespürt, was es heißt, eine Frau zu sein. Und was das bedeutet. In diesem Jahr habe ich gelernt, dass Frauen stärker sind, als wir dachten, mutiger als wir glaubten und selbstständiger als wir es gelernt haben.“