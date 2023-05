Auf der Suche nach den Heidschnucken

Wie kommen wir als alpinsüchtige Österreicherinnen auf die Idee, im Flachland zu wandern und zu radeln? Aufmerksam wurden wir auf die Lüneburger Heide durch den 2012 neu eröffneten Heidschnuckenweg, einen 223 km langen Weitwander-Qualitätsweg, der von Hamburg in Richtung Süden bis nach Celle führt. Der Wanderweg wurde nach einer alten Schafrasse, den Heidschnucken, benannt, die als tierische Landschaftspfleger auf den größten Heideflächen Europas eingesetzt werden. Wenn man hier unterwegs ist, will man die grauen gehörnten Heidschnucken auch gerne sehen. Doch so einfach ist das nicht, da die Heideflächen sehr groß sind und die Herden tagsüber ständig weiterziehen. Nach mehrtägiger Suche haben wir den Tipp bekommen, einfach bei einem ausgewiesenen Schafstall am späten Nachmittag zu warten, da der Schäfer die Herde jeden Abend in den Stall treibt. Gesagt, getan – und so konnten wir den Schäfer mit seiner Herde hautnah erleben.