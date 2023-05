Inflation: Fiskalrat-Chef watscht Regierung ab!

Badelt sieht staatlichen Eingriff in Energiepreise skeptisch

Einen staatlichen Eingriff in die Energiepreise sieht Badelt skeptisch, denn dann hätte man die Energieanbieter subventioniert, prinzipiell sei der Weg der Regierung schon richtig gewesen, die Folgen der Inflation zu bekämpfen - „aber man hätte halt auch bei den Ursachen der Inflation, insbesondere Nachfragesteigerung, vorsichtiger sein müssen, und man sollte es zumindest jetzt sein - und bitte aufhören, das Geld hinauszuwerfen“, so der Fiskalrat der Republik und ehemalige Chef des Wifo sowie Ex-Rektor der WU Wien.