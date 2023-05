„Stimmen befahlen mir, auf Freundin einzustechen“

Simple Diskussion als Auslöser

Noch am selben Abend wurde ihr Lebensgefährte (25) festgenommen. Der Libyer, den die Sozialarbeiterin nach der Flucht aus seiner Heimat bei der Arbeit kennen und lieben gelernt hat, hatte der 29-Jährigen mindestens 14-mal mit einem Filetiermesser in den Oberkörper und Rücken gestochen. „Stimmen haben mir dies befohlen“, erklärte der Mann, der laut Psychiaterin Gabriele Wörgötter an einer paranoiden Schizophrenie leidet. Nach einer simplen Diskussion stand der 25-Jährige mit dem Messer vor seiner Freundin.