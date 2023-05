Kitz-Kult-Wirtin feiert heute mit Gabalier & Co.

Mit wem aller feiern Sie heute ihren Geburtstag auf der Sonnbergstuben?

Der Andi (Anm. Gabalier) hat gesagt, dass er kommt - da freue ich mich sehr, weil er ja gerade auf Tour unterwegs ist. Bischof Georg Gänswein wird vorbeischauen, aber nur kurz. Der Kitzbüheler Bürgermeister kommt, genau so auch wie viele Kollegen. So wie der Stanglwirt, der Balthasar Hauser mit seiner Frau der Magdalena. Es freut mich in dem Fall besonders, weil ja auch Muttertag ist und da haben alle eigentlich sehr viel zu tun. Von 200 Einladungen habe ich nur 20 Absagen bekommen.