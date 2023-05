Harrys Ghostwriter packt über Schreiduelle aus

Prinz Harry war zur Krönung seines Vaters Charles am Wochenende auf Kurzbesuch in Großbritannien. Eine halbe Stunde, nachdem er, ignoriert von den meisten hochrangigen Royals die Zeremonie in der dritten Reihe in der Westminster Abbey verfolgt hatte, wurde er bereits am Flughafen gesehen, um in die USA zurückzufliegen. Ehefrau Meghan Markle hatte ihn mit den Kinder Archie, der am Tag der Krönung vier Jahre alt wurde, und Tochter Lilibet (1) nicht begleitet.