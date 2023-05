Nehammer will EU-Fehler „schonungslos aufzeigen“

Von der Leyen mit „wichtigem Symbol“ in Kiew

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist indessen anlässlich des Europatags zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin will in der ukrainischen Hauptstadt gemeinsam mit Präsident Wolodymyr Selenskyj den Europatag feiern. „Meine Anwesenheit in Kiew heute, am 9. Mai, ist ein wichtiges Symbol“, sagte sie nach ihrer Ankunft. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um Munitionslieferungen für den Abwehrkrieg gegen Russland gehen.