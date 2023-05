„In Linz beginnt’s!“ Eine Wiederentdeckung

So unterschiedlich die Biografien der beiden sind, vereint sie doch einiges: der Expressionismus und Freundschaft. Das rückt eine neue Ausstellung im Lentos Linz in den Mittelpunkt. Cornelia Gurlitt, Schwester von „Hitlers Kunsthändler“ Hildebrand Gurlitt, wird nun im Haus, das auf ihren Cousin Cornelius Gurlitt zurückgeht, viel Platz gegeben: das in einem Dialog mit Werken von Anton Kolig, der sein erstes Selbstbildnis seiner „treuen Freundin“ 1915 schenkte. Und ihr das Bild „Klage“ als Hommage kurz nach ihrem Tod widmete.