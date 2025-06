Uraufführung und eine Komödie in neuem Gewand

Tags darauf fällt in Schwechat der Startschuss zu den diesjährigen Nestroy-Spielen. Unter dem Motto „Früher war alles besser“ wartet mit „Die Zauberreise in die Ritterzeit“. Unter der Regie von Christian Graf verwandelt sich ebenfalls bis 2. August der Schlosshof der Rothmühle in einen mittelalterlichen Turnierplatz. Als besonderes Highlight gibt es am 12. Juli im Anschluss an die Vorstellung die traditionelle „Nachtwandler After Show Party“.