Titel fix? Barca-Fans dürfen nicht Blau-Rot tragen

Laut Papierform alles klar

Ob sich die Barca-Spieler davon beeindrucken lassen? Laut Papier müsste die Fixierung des Titels am Sonntag (Anpfiff um 21 Uhr) nur Formsache sein. Der Großklub aus Katalonien führt die Tabelle überlegen an, der „kleine Bruder“ befindet sich fest einzementiert auf einem Abstiegsplatz. Gut möglich, dass in Barcelona also groß gefeiert wird. Der erste Meistertitel seit vier Jahren. Dann vermutlich doch wieder in Blau-Rot.