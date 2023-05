Barcelona vor Titel ++ CR7: Keiner verdient mehr!

Der FC Barcelona macht nach dem Heim-Erfolg gegen Osasuna einen großen Schritt in Richtung 27. Meistertitel, Starkicker Cristiano Ronaldo verdrängt Messi an der Spitze des „Forbes“-Rankings der Topverdiener der Sport-Welt und der Spanier Carlos Alcaraz ist auch bei den Madrid-Open nicht zu stoppen! Das und noch mehr sehen Sie jetzt in den „Krone“-Sportnews mit Moderatorin Katie Weleba.