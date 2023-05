Zeit drängt: Wirtschaft fordert Klimaschutzgesetz

Vor allem der Beschluss eines wirksamen Klimaschutzgesetzes sei wichtig, da dieses den Unternehmen Sicherheit schafft. Nur so könnten nachhaltige Wirtschaftspläne umgesetzt werden, erklärt Viktoria Auer von Global 2000. Die Industrie brauche das Gesetz, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Investitionen planen zu können, so auch Manfred Stanek. Er warnt: „Wenn wir so weitermachen, werden wir das Klimaziel erst zwanzig Jahre später erreichen.“