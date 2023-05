Hier werden Postkarten auf andere Art verschickt

„Taucher versenken gern einmal Sachen, das ist nichts Neues, doch auf Reisen durch Asien oder bei uns in Deutschland haben wir schon oft gesehen, dass Briefkästen versenkt wurden und fanden die Idee ganz cool. Ein bisschen besser wäre die Idee noch gewesen, wenn man es in Kooperation mit der österreichischen Post auf die Beine stellen würde!“, so die gebürtige Deutsche, Michaela Trum, Mitbesitzerin der Tauchschule Diving Weissensee in Stockenboi.