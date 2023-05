Vergabe der Fiaker-Standplätze rechtlich korrekt

Neben den vergaberechtlichen Einwänden gab es auch Bedenken von Tierschützern, vor allem vom Verein gegen Tierfabriken (VGT). Dieser hatte schon vor dem Gemeinderatsbeschluss im Spätherbst 2022 protestiert, weil in den neuen Verträgen keine „Hitzeferien“ für die Pferde ab 35 Grad mehr vorgesehen seien. Da sowohl EU-Rechtsvorschriften als auch Bestimmungen in der Bundes- wie der Landesverfassung ein Verschlechterungsverbot für Tierschutzbestimmungen festlegen, seien die neuen Verträge rechtswidrig. Dazu merkte das Gericht an, dass Staatszielbestimmungen wie der Tierschutz keine subjektiv-öffentlichen Rechte einer Antragstellerin darstellen würden, sondern von der Legislative umzusetzen seien.