Auch für Hund „Johnny“ gab es ein Happy End

Für ein paar Minuten hatte am Freitag beim Springreitturnier in Lamprechtshausen Chaos geherrscht: Schimmel „Cevin“ sprang über den Parcours-Zaun, konnte auf dem Asphalt nicht abbremsen und galoppierte durch (!) die kleine Containertür der Meldestelle – die „Krone“ berichtete. Meldestellenleiter Matthias Eckmayer erlitt dabei einen Schädel-Teilbruch. Dem Niederösterreicher geht es wieder besser, er liegt noch im UKH Salzburg, darf aber eventuell schon am Montag das Krankenhaus verlassen.