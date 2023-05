Dürre: Verseuchter See in Südspanien angezapft

Im Süden Spaniens hat es seit Monaten nicht mehr geregnet, es herrscht Dürre. Im April wurden in dem südeuropäischen Land in ungefähr 100 Messstationen Rekordtemperaturen gemeldet. Der höchste Wert wurde mit 38,8 Grad am 27. April in Córdoba gemessen. Damit wurde der bisherige Höchstwert für April gleich um 4,8 Grad übertroffen.