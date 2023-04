Hitze schon im April: 40 Grad in Spanien erwartet

Schon im März gab es über 30 Grad in Spanien

Im Guadalquivir-Tal nahe der Großstadt Córdoba im Süden des Landes stiegen die Temperaturen am Dienstag gar auf 35,1 Grad. In Sevilla oder Córdoba soll auch der spanische Hotspot in dieser Woche liegen. Auch in anderen Teilen des Landes werde es laut Wetterexperten für die Jahreszeit viel zu warm. Bereits im März wurden in Spanien Temperaturen von über 30 Grad gemessen.