Ö3-Chef Georg Spatt verlässt nach 27 Jahren ORF

Kryptische Anmerkung zu neuem ORF-Paket

Etwas kryptisch, aber doch spricht der Ö3-Chef auch die aktuellen Entwicklungen rund um den Staatsfunk an: „Meinungsbildungsprozesse sind in einer so wettbewerbsintensiven und volatilen Zeit diffizil und ein gescheites, diverses und ehrgeiziges Team strebt immer nach den besten Antworten - und auch nach Innovation. [...] Und das aktuell ausverhandelte ‚neue ORF Paket‘ und die damit verbundenen Diskussionen rund um unsere Aufgaben und um unseren Erfolg sind für mich ein weiterer Hinweis, das Kapitel ‚Ö3‘ für mich abzuschließen.“