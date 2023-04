Neue Idee: ORF könnte „Wiener Zeitung“ herausgeben

„Wiener Zeitung“ in gedruckter Form eingestellt

Die „Wiener Zeitung“ war seit 1703 erschienen, den Großteil ihrer Umsätze holte sich die Zeitung über die Veröffentlichungen via Amtsblatt, nämlich zwischen 85 und 90 Prozent. Interessenten für eine Übernahme oder Privatisierung der „Wiener Zeitung“ hätten sich zwar gemeldet, ernsthafte Projekte, bei denen auch Redaktion und Zeitung in der bisherigen Form weiterbestehen hätten können, habe es aber nach allem, was er gehört habe, nicht gegeben, berichtete Geschäftsführer Martin Fleischhacker. Am Donnerstag besiegelte die Bundesregierung im Nationalrat schließlich das Aus der „Wiener Zeitung“ in gedruckter Form.