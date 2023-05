„HRNSHN!“: Baumgartner von Trainer übel beleidigt

Am Sonntagabend entschuldigte sich der Athletiktrainer für seine Wortwahl. „So etwas darf mir unter keinen Umständen passieren und war unprofessionell! Es geschah in der Erregung über einen nach meiner Einschätzung provozierten Strafstoß, was jedoch weder den Tweet noch die Wortwahl rechtfertigt, für die ich mich noch einmal ganz deutlich vor allem bei Christoph Baumgartner entschuldige“, so Spohrer via Twitter.