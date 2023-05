Konferenz mit Freiburg und Union ab 15.30 Uhr LIVE

Imposante Götze-Serie

Eintracht Frankfurt ist seit neun Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Volle drei Punkte wären für die Hessen wichtig, um eine imposante Serie verlängern zu können: Mario Götze wurde in seinen bisherigen 13 Profi-Jahren mit seinen Mannschaften am Saisonende immer mindestens Fünfter - das ist in dieser Saison nur noch schwer zu erreichen.