Günter Timischl feiert seinen 75. Geburtstag

Musik zu machen, war für den 1948 in Fürstenfeld geborenen Günter Timischl von Kindesbeinen an selbstverständlich. Seine Eltern waren sehr gute Sänger und betätigten sich in unterschiedlichen Singgruppen. Der kleine Günter spielte von klein auf an Blockflöte, die logische Folge war die Gitarre. Seine erste größere Bühnenerfahrung sammelte er im Alter von neun Jahren bei einem Auftritt im Grazer Kammersaal.