Stein groß wie Kinderkopf stürzte auf Bergsteiger

In Stress gerieten die Flugretter am Sonntag: Sie mussten fünf Mal ausfliegen, um Bergsteiger zu retten. Am schwersten hatte es einen Wanderer erwischt, der am Almkogel in Mondsee fünf Meter abgestürzt war sowie einen weiteren Geher, den beim Hohen Schrott in Ebensee ein Stein so groß wie ein Kinderkopf am Fuß getroffen hatte.