Raoul Korner im Sommer nicht beim ÖBV-Team

Korner hatte sein Amt als Teamchef Ende Juni 2019 angetreten und die Nationalmannschaft bis Sommer 2022 in 14 Spielen betreut. Weil ihn sein damaliger Verein Hamburg Towers, von dem er Anfang Jänner beurlaubt wurde, nicht in einer Doppelfunktion sehen wollte, musste der Wiener den ÖBV-Männern adieu sagen. Das bleibe aufrecht, weil auch ein neuer Arbeitgeber „nicht begeistert“ wäre, wenn er in der Vorbereitungszeit auf die Saison nur eingeschränkt zur Verfügung stünde.