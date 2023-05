ARBÖ greift Regierung wegen hohen Spritpreisen an

Schon im vergangenen Jahr gab es diese Auffälligkeit, dass die Preise für Rohöl sanken, die Zapfsäulenpreise für die Treibstoffe in Österreich sich kaum nach unten bewegten und auf hohem Niveau stagnierten. Die Preise für Rohöl auf den internationalen Märkten waren nach Beginn des Ukraine-Krieges längst im Sinkflug, die Öl-Konzerne verlangten aber in Österreich an den Tankstellen immer noch rund zwei Euro pro Liter, beklagt der ARBÖ. Sie gaben die günstigeren Preise für Rohöl erst mit großer Verzögerung an die Endkonsumenten weiter.