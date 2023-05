Fjörtoft: Rapid? „Nur Europacup sorgt für Ruhe“

An der Spitze hoffen nebst Salzburg auch Sturm und LASK auf den Titel. Wer wird am Ende das Rennen machen?

Es warten echte Finalspiele auf alle drei. Salzburg hat durch den Europacup viel Erfahrung, weiß am besten, worauf es in solchen Spielen ankommt, kann mental darauf zurückgreifen. Ich freue mich, dass wie in Deutschland auch in Österreich endlich wieder Spannung in der Liga herrscht. Doch Salzburg bleibt Favorit.