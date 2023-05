Red Bull Salzburg gegen Rapid Wien ab 17 Uhr LIVE

Jaissle: „Sie haben uns in Wien Paroli geboten“

Salzburgs Jaissle erwartet Rapid trotz des jüngsten Rückschlages mit einer „breiten Brust“. „Sie haben uns in Wien Paroli geboten und sich den Punkt verdient“, analysierte der Bullen-Coach die letzte Begegnung. Im eigenen Stadion ist Salzburg in der Liga gegen Rapid seit mittlerweile 13 Spielen ungeschlagen. „Wir haben in Salzburg immer den Anspruch, das Spiel zu gewinnen und werden am Sonntag einen raushauen“, sagte Jaissle.