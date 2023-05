Rapid stellt neuen Geschäftsführer Wirtschaft ein

„Rapid ist nach wie vor ein großer Name im europäischen Fußball“

„Wenn man mehr als sein halbes Berufsleben im Fußball verankert ist, lässt einen dieses Thema nicht los. Der SK Rapid aus Wien ist nach wie vor ein großer Name im europäischen Fußball und daher hat mich die Kontaktaufnahme der Vereinsverantwortlichen gefreut und auch geehrt“, wird Knipping in einer Aussendung zitiert. „Nach den ersten Gesprächen war ich dann rasch Feuer und Flamme, diese reizvolle Aufgabe anzunehmen. Ich bin vom Potenzial des Klubs absolut überzeugt und möchte mit all meiner Erfahrung einen Teil dazu beitragen, dass Rapid in den kommenden Jahren auf sämtlichen Ebenen Erfolge feiern kann.“