Bregenz und Hohenems teilten brüderlich

Über 1500 Zuschauer hatten sich in der Landeshauptstadt eingefunden, kredenzt bekamen sie ein rasantes Spiel. Den Führungstreffer erzielten die Gäste, dafür brauchten sie nicht lange. Bereits in der vierten Minute stand Tamas Herbaly nach einem langen Ball in den SW-Strafraum goldrichtig und brachte die Emser in Front - es war der siebte Treffer im fünften Spiel des Ungarn, der für die neue Saison bei Bregenz im Gespräch sein soll. Das zweite Tor der Partie folgte 20 Minuten später, Verteidiger Petar Dodig schraubte sich nach einer Ecke im Emser-Strafraum am höchsten und traf sehenswert per Kopf.