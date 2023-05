Silberberger: „Ein absoluter Schlag ins Gesicht“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich glaube, der Sieg geht heute absolut in Ordnung. Die Mannschaft hat von der ersten Minute an alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Was heute hinzugekommen ist, ist einfach die Tatsache, dass wir uns belohnt haben. Deswegen freut es mich extrem für die Mannschaft, weil es ein verdienter und wichtiger Sieg war für uns. Es ist ein tolles Resultat, aber es kann für mich nur der Anfang sein, wo wir hinwollen.“