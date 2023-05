Cassidy übernimmt WM-Führung mit Sieg in Monaco

Nick Cassidy hat das Formel-E-Rennen in Monaco gewonnen und die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der Neuseeländer (Envision Racing) setzte sich am Samstag vor seinem Landsmann Mitch Evans (Jaguar) und McLaren-Pilot Jake Dennis durch. Das Rennen wurde hinter einem Safety-Car beendet. Es war der vierte Sieg eines neuseeländischen Fahrers hintereinander.