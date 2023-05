Salzburg ist schon jetzt die Nummer eins

Bevor es im Spätherbst mit den ersten Wintersport-Bewerben losgeht, steht bereits zu Sommerbeginn fest: Salzburg wird in der Saison 2023/24 die Nummer eins in Österreich sein! Und zwar, was die Stärke im Nationalteam-Kader angeht. Den hatte Ski Austria dieser Tage präsentiert. Das Bundesland stellt dabei 18 (siehe Datenkasten) von 80 Sportlern, Tirol (14) und Kärnten (13) belegen die restlichen Plätze auf dem Stockerl.