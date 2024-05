5:1! Revanche im Wolfgangsee-Derby vor 1000 Fans

Überragende Derby-Kulisse

Bei bestem Fußball-Wetter und vor sagenhaften 1000 Zuschauern wurde dem prestigeträchtigen Duell die passende Bühne geboten. Für die Gäste startete das Spiel aber bitter: Hinspiel-Matchwinner Ndure fiel aufgrund von Leistenproblemen bereits nach 15 Minuten aus. Kurz darauf brachte Martin Hödlmoser die Gastgeber per Elfmeter in Führung, was zugleich den Pausenstand bedeutete.