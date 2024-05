Mama ersetzte Rekord-Stürmerin vor Titel-Hit ideal

Jetzt geht’s ans Eingemachte! Mit Kantersiegen stimmten sich SG Tennengau (7:0 in Elsbethen) und FC Pinzgau 1b (4:0 gegen Schladming) auf den Frauenliga-Titelhit am Samstag ein. Kurios: Beiderseits fehlte die Knipserin. Während Saalfelden Sarah Eder nach oben beorderte, wo sie auch in Liga zwei traf, saß Ligarekordschützin Nina Seethaler bei Tennengau nur auf der Bank. Andere nutzten die Praxis. Mit Krissi Pfeiffer kam eine der zwei Mamas von der Bank, traf doppelt.