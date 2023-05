War Kreml-Attacke fake? Nein, sagen diese Experten

Experten: Drohnen müssen manuell gesteuert gewesen sein

Spätestens seit 2015 werde zum Schutz des Kremls das sogenannte „Spoofing“ eingesetzt, bei dem die Leitsysteme auch von Drohnen durch GPS-Störsignale getäuscht würden, Dana Goward, Präsident der gemeinnützigen Stiftung Resilient Navigation and Timing. Die bis zum Kreml vorgedrungenen Drohnen könnten deshalb ohne GPS geflogen und stattdessen manuell gesteuert worden sein - was auf einen Start in der näheren Umgebung hindeute.