Wer steckt hinter Kreml-Attacke? Eine Spurensuche

Zwei Drohnen nahmen in der Nacht auf Mittwoch Kurs auf den Kreml und explodierten knapp über den Dächern des Regierungsviertels in Moskau. Im Internet verbreitete Bilder zeigen, wie eine Drohne in einem Flammenball aufgeht, als sie auf die Kuppel des Kremls stürzt, und wie eine andere in Stücke zerfetzt wird, als sie einen Fahnenmast mit der russischen Trikolore trifft (siehe Video oben).