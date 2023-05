Nemecz verbessert sich in Rom um neun Positionen

Beim PGA-Turnier in Charlotte in North Carolina verpatzte Matthias Schwab auch seine zweite Runde. Mit einer erneuten 76 blieb der Steirer gesamt zehn über Par und und damit weit über der Cutlinie. Der Wiener Sepp Straka war als 79. vom Vortag in den Tag gestartet, an dem er allerdings dann mit einem Doppel-Bogey und vier Bogeys entscheidend weiter an Boden verlor und mit letztlich vier über Par ebenfalls den Cut verpasste.