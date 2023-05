Lippenspalte: Steirerin kann endlich frei atmen

Wenige Expertenzentren in Österreich

Das ist auch Schwaigers Ziel: „Ich möchte die Lebensqualität meiner Patienten verbessern.“ Seit einigen Jahren widmet er sich daher im LKH Graz genau solchen Nachfolge-Eingriffen bei Kindern mit Lippen-, Kiefer- oder Gaumenspalten. In Österreich gibt es hier in Graz eines der wenigen Expertenzentren auf diesem Gebiet. Der Gesichtschirurg hat sich sein Fachwissen in London aufgebaut.