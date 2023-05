Nachahmungstat: „Gewalt und Akt werden bewundert“

„Krone“: Der aktuelle Fall lässt einen sofort an das Verbrechen in Graz denken: Könnte es sich um eine Nachahmungstat handeln?

Manfred Walzl: Ich stelle keine Ferndiagnose, aber Parallelen sind offensichtlich, und Trittbrettfahrer gibt es immer wieder. Aktuell entsetzt uns ja auch die brutale Amoktat in einem serbischen Dorf, die einem Amoklauf an einer Schule folgte.